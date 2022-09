Funcionaron protocolos por sismos en la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Avelar, reportó un saldo blanco en la institución tras sismo ocurrido este medio día en Aguascalientes,

El directivo universitario presumió que se activaron los protocolos para salvaguardar la integridad de alumnos y personal de la institución, mismos que funcionaron de manera correcta.

Más adelante Avelar señaló que la torre administrativa, el edificio más alto de la institución no reporta ningún daño.

“Justo hoy realizamos un simulacro de sismo, sin bien no es este edificio administrativo, sino en otra zona de la universidad y minutos después se aplicó en la práctica real al presentarse una situación real”.

Posteriormente habló de que se tiene en dicha torre administrativa una alarma que se activa a partir de los 4 grados que fue la magnitud de los que se sintió en Aguascalientes.

Finalmente informó que al momento la máxima casa de estudios ha determinado que no habrá suspensión generalizada de clases en la institución.