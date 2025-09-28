Funcionarios del Cereso Femenil reubicados mientras avanza investigación

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La directora del Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil y el jefe de Servicios Médicos fueron separados de sus cargos tras los señalamientos hechos por internas a través del Observatorio de Violencia Social y de Género. Sin embargo, ambos permanecen dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ahora en funciones administrativas, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por negligencia médica y actos de corrupción.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Martínez Romo, confirmó que los servidores públicos no se encuentran ya al frente de sus áreas, pero se les mantiene en puestos sin contacto directo con la población penitenciaria para respetar su derecho a la presunción de inocencia.

Sobre las acusaciones en su contra que apuntan a posibles actos de corrupción y negligencia médica, Martínez Romo subrayó en entrevista colectiva que, de comprobarse alguna irregularidad, se aplicarán sanciones en el ámbito administrativo y penal. “Permanecen dentro de la institución para hacer la investigación y, si resultan responsables, enfrentarán las consecuencias legales que correspondan”, sentenció.

El funcionario comparó el procedimiento con el aplicado a los elementos policíacos señalados por irregularidades, quienes son retirados de sus funciones operativas en tanto avanzan la indagatoria del Ministerio Público o de Asuntos Internos para poder proceder.