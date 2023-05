Funcionario de Chihuahua achaca males a migrantes

Redacción

Chihuahua, Chih., Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno del estado, alertó que la llegada masiva de migrantes a la entidad traerá riesgos sanitarios, “brotes de enfermedades que hace mucho no vemos en México”.

El funcionario del gobierno encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván refirió a la detección de supuestos casos de “chinches y sarampión” entre indocumentados que acampan en el condato de El Paso, Texas, por lo que llamó al gobierno federal a regular la llegada de extranjeros.

El Departamento de Salud de El Paso dio a conocer este jueves que encontró contagios de varicela en un campamento migrante ubicado fuera del templo del Sagrado Corazón, en el centro de esa ciudad estadunidense, fronteriza con Ciudad Juárez.

“Hemos recibido reportes de pacientes con varicela. En los trayectos que tienen los migrantes se van a encontrar con bastantes cosas que afectan la salud, como piquetes de insectos e enfermedades infectocontagiosas. Cuando llegan aquí ya han sido afectados por esto”, señaló Hector Ocaranza, autoridad de Salud de El Paso.

Aclaró que no hay registro de otras enfermedades, como sarampión o malaria, que pueden ser comunes en otros lugares del mundo. Aseguró que recomendó a los albergues cómo prevenir infecciones y dar atención a personas con fiebre.

En tanto, De la Peña Grajeda afirmó que comienza “una alerta en El Paso, Texas; tenemos brotes, según consigna la propia prensa estadunidense, brotes de sarampión, la presencia de chinches donde están concentrados algunos migrantes del lado estadunidense.

“Si no para el flujo migratorio, no sólo vamos a tener un problema por el gran número de personas, el espacio que ocupan, la demanda de alimentos, sino que vamos a ver brotes de enfermedades que hace mucho no vemos en este país, como pudiera ser el sarampión o cualquier otra, en razón de que no sabemos los cuadros de vacunas con que cuentan.”

Recalcó que siguen llegando extranjeros a Ciudad Juárez y la respuesta “no puede ser sólo decir que vamos a respetar sus derechos humanos. Eso ya lo sabemos: en el estado de Chihuahua eso ha estado siempre presente, nosotros siempre les daremos una buena acogida, un trato digno”.

De la Peña Grajeda aseguró que la concentración de migrantes en esta urbe fronteriza es de alrededor de 35 mil. “Es difícil calcularlo, porque hay personas que ingresan a nuestro país con el argumento de que vienen de turistas. Otros reciben una visa que les permite transitar hasta la frontera norte y hay quienes arriban sin dejar un registro”.

Además, dijo, por “la presencia de mayores efectivos de la Guardia Nacional o de militares en la frontera, será más difícil pasar a Estados Unidos, y todos los indocumentados que no puedan cruzar se van a quedar del lado mexicano. Y hay que atenderlos, darles de comer, servicios de salud, esto crece y crece y no vemos por dónde el gobierno federal se haga cargo y ordene este tema”.

Con información de La Jornada