Fuerza Regia ponte contra la pared a Panteras de Aguascalientes al ganar también el 2o de la serie

Redacción

Monterrey, N.L.- Fuerza Regia venció anoche 89-77 a las Panteras de Aguascalientes, para con ello aumentar su ventaja a 2-0 en la final de la zona

La quintenta local se puso a dos juegos para avanzar a la gran final de a Liga Nacional de Baloncesto Profesional, (LNBP)

Scott Bamford fue reconocido como el jugador más valioso del juego luego de generar 16 puntos, siete rebotes y tres asistencias que le dieron a los regiomontanos la victoria en el gimnasio Nuevo León Unido.

Joshua Ibarra mostró su poder bajo el tablero y se destacó con un doble-doble con 13 puntos, 11 rebotes y una asistencia.

El partido inició en favor de los de Aguascalientes sin embargo, Fuerza Regia reaccionó pronto y ya para el tercer cuarto Pierre Oriola se encendió con tres triples para tomar el liderato en el marcador que ya no perdieron.

La serie continuará los próximo viernes y sábado en Aguascalientes, donde el equipo regio buscará finiquitar su pase a la finalísima de la LNBP.

El quinteto felino tendrá que ganar al menos un partido de entrada para evitar la barrida y seguir aspirando a llegar a la última instancia.

Con información de El Porvenir.