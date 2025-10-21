Fuerza Regia le gana el primero a Panteras de Aguascalientes 

Redacción

A pesar de competir al tú por tú en la primera mitad del encuentro, Panteras de Aguascalientes perdió con marcador de 100-83 en el primer juego de la serie de la final de zona en casa de Fuerza Regia.

Los locales hicieron valer su profundidad de rotación y fueron acortando distancia para conseguir el preciado triunfo ante hombres que dieron un gran partido como los felinos Erik Thomas quien fue el mejor de su equipo anotando 22 puntos, seguido de Vincent Shahid quien sumó 17 y Jaron Martin 14.

Pablo García encontró a sus mejores elementos en Lewis Sullivan con 23 puntos, Shannon Shorter y Schott Bamfort 16 cada uno y Joshua Ibarra 14 puntos y 10 rebotes.

Panteras extrañó la aportación de Terrel Brown quien se espera ya pueda tener acción en el segundo juego de la serie a disputarse este martes 21 de octubre nuevamente en la Arena Mobil a las 20:15 horas.

El encuentro tuvo 14 cambios de liderazgo.

El timonel de Panteras José Santaella buscará la fórmula para arrebatar a Fuerza Regia un partido que le brinde la oportunidad de asegurar el tercer partido como local el lunes 27 de octubre, teniendo ya asegurados los del viernes 24 y sábado 25 en Aguascalientes en la serie a ganar 4 de 7.