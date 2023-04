Fuerte advertencia envía Roberto Palazuelos a la viuda de Andrés García

Redacción

México.- Luego de que la viuda de Andrés García hiciera fuertes señalamientos en su contra durante el velorio del primer actor, Roberto Palazuelos no ocultó el descontento que mantiene con Margarita Portillo.

Es de recordar que en el encuentro que Portillo sostuvo con la prensa para hablar sobre su esposo, la viuda de Andrés García dijo sobre Palazuelos: “Se alejó solito, por su propia boca y sus mentiras […] Las cosas que ha estado publicando […] eso les muestra la clase de ser humano y de mentiroso que es”.

En tanto que, Palazuelos no se quedó callado, y mientras charlaba con los medios de comunicación, entre ellos Venga la Alegría, decidió lanzar una contundente advertencia, a la que fuera última pareja sentimental de García.

Así pues Roberto sentenció “no vaya Margarita también quitarle eso a Sandy (madre de Andrés Jr. y Leonardo García), porque entonces sí me va a conocer. Existen unas sesiones que hizo en vida de sus predios ejidales en Pie de la Cuesta, pero Margarita tiene que tener cuidado de no quererse pasar de lista con Sandy porque entonces sí me voy a ir encima”.

Acto seguido puntualizó que “toda sesión agraria que él haya hecho en vida, tiene que agotar el derecho de facto de la familia, si no firman los hijos, la sesión es inválida, y podemos meter un amparo, y podemos tumbarla, porque a lo mejor ese testamento fue con Andrés empastillado, no estaba muy bien de sus facultades mentales y pueden impugnar. Yo soy el albacea, y tengo personalidad jurídica para hacerlo, al final de cuentas se quedó con todo ella y la hermana”.

El artista además dejó entrever que Margarita no era la esposa real de Andrés García, y afirmó “yo le advertí que no se podía casar, porque ya estaba casado, el legítimo matrimonio de Andrés es el de Sandy Vale, porque nunca se divorció de ella”.

Para concluir Roberto Palazuelos lamentó no haber podido hacer las paces con Andrés García antes de su muerte; “debimos haber tenido menos orgullo, debimos haber entendido que por ejemplo la vez que don Andrés salió diciendo que me retaba a un duelo, ese ya no era Andrés, ya su mente ya no estaba bien”.

*Con información de Agencia México.