Fuego de la paralimpiada 2025 llega a Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La llama paralímpica ya recorre el estado de Aguascalientes, como parte de las celebraciones previas al arranque de la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, a celebrarse en el estado del 22 de septiembre al 14 de octubre, con la participación de paratletas de todo el país. 

En un ambiente de fiesta y orgullo, se llevó a cabo el encendido de pebeteros en las plazas principales de los municipios de Cosío, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, Asientos y El Llano.

En cada ceremonia participan deportistas destacados, personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes, estudiantes y autoridades municipales y estatales, quienes celebran el espíritu de unidad e inclusión que representa la Paralimpiada.

Los próximos encendidos de pebeteros se llevarán a cabo este viernes 19 de septiembre en Rincón de Romos y San José de Gracia a las 10:00 horas; en San Francisco de los Romo a las 11:00 horas; y en Calvillo a las 12:00 horas; mientras que el sábado 20 de septiembre será en la plaza principal de Jesús María a las 20:00 horas, con un espectáculo de mapping y drones.

 

El lunes 22 de septiembre será en Aguascalientes capital, donde iniciará con un  recorrido a las 19:00 horas, desde Av. Heroico Colegio Militar hasta la Av. López Mateos, concluyendo en la Alberca Olímpica, donde se llevará a cabo la inauguración oficial, que incluirá un espectáculo con drones, mapping, pirotécnia y rayo láser.

Cabe destacar que todas las competencias serán de acceso gratuito para todo el público.