Fue un “roce involuntario”, dice David Monreal del manoseo a una candidata

Redacción

Zacatecas.-Se defiende candidato de Morena.

David Monreal Ávila, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Zacatecas, aseguró la mañana de este miércoles que “es mentira” que haya tocado los glúteos de Rocío Moreno Sánchez, candidata a la Presidencia Municipal de Juchipila, tal y como fue expuesto en un video a través de redes sociales, y que “en todo caso fue un roce involuntario”.

“Es mentira. No sucedió tal cosa. Sacan de contexto. En todo caso fue un roce involuntario. No sucedió. No hay nada. Por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Durante la conversación, el aspirante al Gobierno zacatecano afirmó que es “feminista y respeta los derechos de las mujeres”, esto “no sólo porque tengo esposa y dos hijas, sino porque tengo una trayectoria en la vida pública”.

También señaló que el video que indignó a usuarios de las redes sociales es producto de “la magia de la tecnología”, debido a que actualmente es posible manipular esos contenidos.

“Invito a los medios de comunicación a que sean profesionales, serios, a que no lastimen más a la sociedad en Zacatecas. Atravesamos una crisis de seguridad, es un estado quebrado y me parece ruin que se manipule de esa manera”, declaró al medio.

Casi a la par, desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por el tema, sin embargo, dio a conocer que no vio el video “porque no le alcanza el tiempo”. “Fue viral, pero es que hay veces que no puedo. No me alcanza el tiempo”, agregó.

“No lo vi y yo ni digo mentiras. Si lo hubiese visto, te lo diría”, insistió ante la pregunta de una reportera, a quien le comentó que no es prudente opinar en esos casos durante la temporada electoral.

Frente a los medios de comunicación, recordó que hay muchos cuestionamientos, acusaciones, dimes y diretes, por lo que no es raro algo así. “Hay elecciones”, añadió.