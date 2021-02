Frustran secuestro virtual en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La inmediata reacción de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la confianza de la ciudadanía en la Policía Cibernética, permitió que se evitara una extorsión telefónica en la que le exigían a una familia de la Ciudad de México que realizara un depósito de dinero, a cambio de no hacerle daño a uno de sus familiares, quien por motivos de trabajo se encontraba en esta entidad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibieron el reporte de que una persona de la Ciudad de México, solicitaba la intervención de la policía estatal de esta entidad, toda vez, que había recibido llamadas en las que le informaban que uno de sus familiares, quien se encontraba en Aguascalientes por motivos de trabajo, estaba secuestrado y le solicitaban dinero a cambio de no hacerle daño y agregó que no había podido comunicarse con él, pues no contestaba su celular.

Con la información que proporcionaron sus familiares, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Cibernética efectuaron diversas acciones para localizar a Marco Antonio, de 28 años de edad, quien fue localizado en el interior del Hotel Colonial, ubicado en la calle 5 de Mayo.

Al ingresar a la habitación, Marco Antonio se encontraba en medio de una crisis nerviosa, por lo que comenzaron a dialogar con él, indicándole que sus familiares estaban bien y que todo se trataba de un engaño.

El afectado refirió que se encontraba hospedado inicialmente en el hotel Jardín Carpio, ubicado en la avenida Petróleos Mexicanos, frente al Jardín Carpio, cuando en determinado momento recibió una video llamada en la que un sujeto que dijo ser integrante de un grupo delictivo, le informó que lo tenían vigilado y que de no seguir sus instrucciones, le harían daño.

Acto seguido, el delincuente le indicó que saliera de ese hotel y se dirigiera al hotel Colonial, no sin antes hacerle saber que lo tenían vigilado y que en caso de que intentara comunicarse con sus familiares o con las autoridades, le quitarían la vida.

Finalmente, los uniformados le indicaron el modus operandi de estos delincuentes y se comunicaron con sus familiares indicándole que Marco Antonio se encontraba sano y salvo, por lo que agradecieron la inmediata reacción de la Policía del Estado y Cibernética de Aguascalientes, quienes se encargaron de localizarlo y evitar que lograran obligarlos a depositar alguna cantidad de dinero