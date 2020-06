Frustran extorsión telefónica y secuestro virtual

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Nuevamente, elementos de la Policía Cibernética en un trabajo conjunto con la Policía Estatal y municipal de San Francisco de los Romo, evitaron que se efectuara el depósito que le solicitaban a una familia a cambio de no hacerle daño a una adolescente a la que supuestamente tenían privada de su libertad. Tras el operativo policial, la menor fue localizada sana y salva, siendo trasladada a su domicilio por lo que ya se encuentra con sus padres.

Fue alrededor de las 18:00 horas, que en el número de emergencia 911, se recibió una llamada en la que los padres de una joven de 16 años de edad que habitan en el municipio de San Francisco de los Romo, solicitaban la intervención de la policía, toda vez que habían recibido una llamada en la que les indicaron que tenían a su hija secuestrada y les exigían un depósito de 100 mil pesos para no hacerle daño.

A la brevedad, policías municipales de San Francisco de los Romo se trasladaron a dicho domicilio en donde se entrevistaron con los afectados, quienes mencionaron que su hija de nombre Erandi, había salido del domicilio horas antes, sin embargo no había regresado y no contestaba el teléfono celular, por lo cual, los oficiales les indicaron que no efectuaran ningún depósito toda vez que podría tratarse de una extorsión telefónica y pasaron la información a los integrantes de la Policía Cibernética.

Fue así que inició un operativo conjunto en el que tanto integrantes de la Policía Cibernética como de la Policía Estatal y municipal de San Francisco de los Romo efectuaron diversas acciones para localizar a la joven y finalmente alrededor de las 20:50 horas, lograron ubicarla en el estacionamiento del mercado Soriana, de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sana y salva.

Al ser cuestionada, la joven indicó que recibió una llamada en la que le ordenaron que se trasladara a la ciudad de Aguascalientes y no contestara su teléfono toda vez que estaba en problemas por unas llamadas que había realizado en días pasados, por lo que si no seguía las indicaciones al pie de la letra le harían daño a su seres queridos a quienes tenían totalmente vigilados.

Finalmente, la joven fue trasladada a su domicilio en donde ya se encuentra con sus familiares, quienes agradecieron el apoyo de la policía.