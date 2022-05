Frustran extorsión telefónica y secuestro virtual

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En un trabajo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adscritos a la Policía Cibernética, así como policías municipales de Aguascalientes, evitaron que se consumara una extorsión telefónica, al localizar a un joven de 19 años de edad que era víctima de secuestro virtual y solicitaban por su liberación 1 millón de pesos a sus familiares, haciéndoles creer que lo tenían secuestrado.

A través del Servicio de Emergencia 911, policías estatales y municipales recibieron el reporte de que los integrantes de una familia que radica en el municipio de Jesús María, solicitaban apoyo de la policía, debido a que habían recibido llamadas en las que, un sujeto que dijo ser integrante de un grupo delictivo, les informó que tenían a Erick secuestrado por lo que solicitaban un depósito de 1 millón de pesos, para liberarlo sin hacerle daño.

Inmediatamente los uniformados se pusieron en contacto con los familiares del joven, quienes mencionaron que habían intentado contactarlo vía telefónica, sin embargo no contestaba las llamadas, por lo cual se encontraban muy preocupados.

Los uniformados de la Policía Cibernética de la SSPE, proporcionaron a los familiares asesoría especializada y personalizada, indicándoles que no contestaran llamadas, ni realizaran depósito alguno, debido a que seguramente se trataba de un secuestro virtual, de manera realizarían todas las acciones posibles para localizarlo a la brevedad.

Acto seguido, en un trabajo conjunto, policías estatales y municipales iniciaron las tareas de localización con el apoyo de la familia, derivado de lo cual, fue posible ubicar a la presunta víctima en la avenida Convención de 1914, casi esquina con la calle 67, en la colonia Del Trabajo; donde pudieron constatar que el joven se encontraba sano y salvo, aunque en medio de una crisis nerviosa, por lo cual, los uniformados comenzaron a dialogar con él para tranquilizarlo, explicándole la manera en la que operan estos delincuentes.

Al cuestionarlo sobre los hechos, refirió que recibió una llamada en su teléfono celular, en la cual un sujeto que dijo ser integrante de un grupo delictivo lo señaló de haber realizaron reportes en contra de su “gente” a través de su dispositivo móvil y si no quería tener problemas, debería salirse de su domicilio sin avisarle nada a su familia, a fin de trasladarse a la capital, donde revisarían su teléfono.

Quien lo contactó, agregó que de no seguir las indicaciones al pie de la letra, le harían daño a sus seres queridos, pues ya conocían sus movimientos y los tenían vigilados.

Por temor Erick siguió las indicaciones del sujeto, finalmente, los policías le hicieron saber que todo había sido un engaño, en ese momento llegó al lugar un familiar a quien le entregaron al joven para luego trasladarse hasta su domicilio ubicado en el municipio de Jesús María, sin que se realizara depósito alguno.