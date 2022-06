Frustran extorsión telefónica y evitan el pago de 100 mil pesos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como resultado del oportuno reporte ciudadano, así como la inmediata reacción de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Policía Cibernética y de la policía municipal de Cosío, fue posible evitar que se consumara una extorsión telefónica en la que los delincuentes le solicitaban 100 mil pesos a un joven, a cambio de no hacerle daño ni a él, ni a su familia.

Alrededor de las 19:20 horas, en el número de emergencia 911 se recibió una llamada en la que una persona de 25 años de edad, habitante de la comunidad El Salero, Cosío, solicitaba el apoyo de la policía, debido a que había recibido llamadas amenazantes de un sujeto que dijo ser integrante de un grupo delictivo.

De inmediato, policías estatales y municipales, bajo el esquema de Mando Coordinado, se trasladaron a la comunidad referida, en donde se entrevistaron con el afectado de nombre Oscar, quien indicó a los uniformados que instantes antes, recibió llamadas del número 4581360603, en las que un sujeto le dijo que desde su teléfono celular se habían detectado llamadas en donde reportaban a los integrantes de su grupo.

A pesar de que el afectado negó las acusaciones, el presunto delincuente le ordenó que juntara la cantidad de 100 mil pesos y se trasladara a una tienda departamental ubicada en el municipio de Rincón de Romos, en donde la persona encargada del módulo de celulares, revisaría su dispositivo, refiriendo una y otra vez que en caso

de no seguir las indicaciones acudirían personalmente a su domicilio, de manera que tendría que atenerse a las consecuencias.

Elementos de la Policía Cibernética, de la Policía Estatal y municipal, le hicieron saber la forma en la que operan estos delincuentes, recomendándole no contestar llamadas de números desconocidos, no efectuar depósito alguno y mantenerse permanentemente en comunicación con sus familiares, de manera que no se efectuó depósito alguno.