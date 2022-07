Frustran extorsión telefónica en donde pedían un millón de pesos a la víctima

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con la asesoría especializada que le proporcionó la Policía Cibernética de Aguascalientes a una mujer que habita en Encarnación de Díaz, Jalisco, fue posible evitar que se consumara una extorsión telefónica, en la que sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo le solicitaban 1 millón de pesos a cambio de no hacerle daño a sus progenitores de la tercera edad, haciéndole creer que los tenían secuestrados, sin embargo, todo se trataba de un engaño.

Elementos de la Policía Cibernética de esta entidad, recibieron una llamada en la que una mujer habitante de Encarnación de Díaz, Jalisco, solicitaba ayuda, debido a que había recibido llamadas en las que le indicaban que tenían a sus padres de 62 y 65 años de edad secuestrados.

La afectada agregó que recibió llamadas del número telefónico 4744546122 en las que un sujeto que mencionó que era integrante de un grupo delictivo y si quería volver a ver a sus padres con vida, debería depositar 1 millón de pesos, por lo que al colgar se comunicó con la Policía Cibernética para pedir ayuda.

Los uniformados le indicaron que no efectuara depósito alguno, haciéndole saber la manera en la que operan estos delincuentes, por lo cual comenzaron a efectuar acciones diversas para ubicar a sus progenitores.

Poco después, los dos adultos mayores llegaron a su domicilio en Encarnación de Díaz, por su propio pie y en buenas condiciones, mismos que indicaron que horas antes recibieron una llamada en la que un sujeto que dijo ser integrante de un grupo delictivo les dijo que los tenían plenamente vigilados y conocían cada uno de sus movimientos, por lo que debían seguir al pie de la letra las instrucciones o de lo contrario les iban a hacer daño y jamás volverían a ver a sus seres queridos.

La persona al teléfono les ordenó que se trasladaran a Lagos de Moreno, Jalisco, sin avisarle a nadie, por lo que ellos temerosos, siguieron las instrucciones, sin embargo, después les ordenaron cambiar el chip de su teléfono y trasladarse a León en donde se hospedarían en un hotel cercano a la central camioneta, sin embargo, fue en ese momento que los sexagenarios decidieron no seguir las instrucciones y regresar a su domicilio para no preocupar a su hija.

Finalmente todos los integrantes de la familia pudieron reunirse sin que se efectuara depósito alguno, asimismo vía telefónica los elementos de la Policía Cibernética dialogaron con los adultos mayores para tranquilizarlos, haciéndoles saber cómo operan este tipo de delincuentes.