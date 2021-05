“Frida Sofía ya está muerta para mí”: Enrique Guzmán

Redacción

Ciudad de México.-Sigue el pleito entre Enrique Guzmán y su nieta.

El conflicto entre Enrique Guzmán y Frida Sofía continúa y ahora el rockero asegura que su nieta está muerta tanto para él como para su hija, la también cantante Alejandra Guzmán.

Cabe recordar que la influencer señaló que el vocalista del grupo “Los Teen Tops” le había realizado tocamientos inapropiados cuando ella apenas tenía cinco años de edad. Ante ello, el también actor ha salido en su defensa en medios de comunicación. https://www.instagram.com/p/CNnO0sjsvHC/embed/

En un inicio, Enrique Guzmán dio una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando, donde, en medio de las lágrimas, aseguró que sería incapaz de tocar inapropiadamente a su nieta. Ahora, el artista brindó otro testimonio a la misma emisión de Tv Azteca donde afirma que su nieta ya no existe para él ni para su hija.

“Para mí, ella [Frida Sofía] terminó de vivir y para su mamá también”, sentenció el rockero.

Cuestionó que su relación con Frida se haya roto, a pesar de que su nieta lo señaló como el mejor abuelo. Explicó que para él, hubo una fractura en su trato después de que se negara a incluirla en un disco de duetos que grabaría con Paul Anka. https://www.instagram.com/p/CNa2ObGDxhu/embed/

“Ese fue el gatillo que le disparó la mente contra mí, porque hasta entonces el abuelo, el que la ayudaba, el que la apoyaba, el que la protegía, era yo”, señaló Enrique.

El cantante enfatizó que teme por su integridad física a tal nivel, que actualmente no sale de su casa si no es acompañado por guardaespaldas armados. Agregó que es posible que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, intente tomar acciones en su contra.

“Sí, hay peligro. No sé, Pablo es Pablo [Moctezuma] y es capaz de, creyéndole a la niña, de agredirme, lógicamente o no, depende, pero mientras tanto, la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida y no salgo a la calle si no voy con gente armada”, afirmó el cantante.

Con información de Radio Fórmula