Frida Sofía se cambia el apellido en redes; ahora es Moctezuma

Redacción

Ciudad de México.-En un nuevo arranque, hija de Alejandra Guzmán se quita el apellido en sus redes.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, sorprendió a sus seguidores, pues la modelo y cantante se colocó el apellido de su padre en redes sociales –el cual hasta el momento se sabía no tenía oficialmente–. La nieta de Silvia Pinal aparece ahora como Frida Sofía Moctezuma, esto luego de la controversia que la envolvió al denunciar presunto abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán cuando apenas era una niña. ¿Frida Sofía se quitó el apellido materno? ¿Se deshizo del apellido que la relaciona a la dinastía Pinal-Guzmán? Te contamos lo que sabemos. © Proporcionado por Milenio ¿Frida Sofía se quitó apellido de Alejandra Guzmán? Ahora aparece como Moctezuma. (Especial)

Fue a través de Instagram en donde la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma portó su apellido paterno, el cual no tenía de forma oficial debido a que la rockera no se lo dio por supuestamente tener miedo a que el progenitor de la joven le quitara la custodia.

En medio del proceso legal que emprendió en contra de su abuelo por presunto abuso sexual y el que a su vez Enrique Guzmán emprendió en su contra, Frida Sofía demostró una vez más que a ella no le importa portar el nombre de la dinastía Pinal-Guzmán.

.

Aunque se desconoce si el cambio de apellidos también lo realizó de forma oficial o si sólo lo hizo en redes sociales, en repetidas ocasiones la famosa había demostrado las ganas que tenía de tener el apellido de su padre Moctezuma. © Proporcionado por Milenio

En una reciente entrevista con Lucía Méndez, Frida Sofía habló sobre la relación que tiene con su papá, Pablo Moctezuma. Reiteró que no lleva los apellidos de su padre, esto por sugerencia de Enrique Guzmán.

“Mi papá es una persona que ha tratado, aunque han sido muchos años le está echando ganas. Mi papá, no quiero decirlo así, porque no lo justifica, no estuvo presente, pero no le echo la culpa. En primera mi mamá me llevaba a todas partes de chiquita, mi mamá estaba en lo mejor y en su momento, mi papá no pudo llegar a eso, a luchar por mí porque ni siquiera tengo sus apellidos”.