Frida Sofía revela que Enrique Guzmán abusó de ella

Redacción

Ciudad de México.-Hija de Alejandra Guzmán acusa a su abuelo de abuso.

Desde hace varios meses Frida Sofía levantó un muro con su familia en México, y tras años de distanciamiento con Alejandra Guzmán, la cantante confesó que su abuelo Enrique abusó de ella.

Mientras hablaba en entrevista con Gustavo Adolfo Infante de las traiciones y mentiras de las que vivió con sus familiares, mencionó a Michelle Salas, a su tío Luis Enrique y a su abuelo, Enrique Guzmán.

Así que el titular de ‘De primera mano’ le preguntó específicamente de Enrique Guzmán, a lo que Frida respondió: “S iempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo siempre”.

“Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los 5 (años)”, confesó por primera vez entre lágrimas.

Asintió cuando Gustavo Adolfo le preguntó si odiaba a su abuelo. “Lo odio y más por cómo… el pasado, deja eso… ahorita, me quedo así de ‘ándale cabrón, y si el mundo supiera’”.

“Es un delito”, insistió Frida entre lágrimas. “Cuando estás tan chiquita y te dicen que eso es lo que un abuelito hace a su nieta que la quiere, pues a esa edad no tienes consciencia, se vuelve algo normal, y qué asco, pero algunas vez se empieza a sentir rico”.

Por eso me lo callé, porque dije ‘¿estoy enferma?’, Pero de repente me empezó a pasar con los novios de mi mamá. Bueno, no los novios, sino los que entraban al hotel. Es que Gus, ¿cómo no voy a estar emputada?”.

Enrique Guzmán reaccionó casi de inmediato en su Twitter

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”, escribió el cantante.

En entrevista con ‘De primera mano’, Enrique Guzmán dijo: “¿No estará loca?… ¿Qué esperas que diga yo?”.

En otra parte de la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía recordó que tras los conciertos de Alejandra Guzmán, acostumbraba a invitar a hombres a su cuarto de hotel.

Ahí, esos invitados se aprovechaban de Frida Sofía cuando era niña mientras Alejandra “estaba dormida o inconsciente, como siempre”.

Frida recordó que su mamá tenía sexo cerca de ella… “Varias veces, no es como que lo hacía de ‘ven, siéntate’, pero nunca cerraba la puerta, los sonidos…”.

“Sí, algunos, no todos”, dijo Frida sobre los invitados de su mamá que abusaron de ella.

Gustavo Adolfo: “¿Te violó alguno?” Frida Sofía: “Sí” G.A.: “¿Perdiste la virginidad así?” F.S.: “Sí… Con alguien que ni sé como se llama”. G.A.:-¿Y tu mamá borracha? F.S.:”… (Asintió)”.

“Aquí no es para hacer a mi mamá ver mal ni villana, pero es como una película de terror, no esperas estarte riendo. Si a mí no me gusta mi historia, qué te hace pensar a ti que te va a gustar, pero es la verdad”, confesó Frida Sofía.

“Por eso llegó un momento en el que exploté”, dijo sobre alejarse de toda su familia, pues en realidad no iba a perder “absolutamente nada. Ni una llamada de cumpleaños iba a perder, ¿cómo iba a extrañar algo que nunca tuve? Imposible”.

Con información de TVyNovelas