Frida Sofía reacciona a la canción que le dedicó Alejandra Guzmán

Ciudad de México.-Hace unos días, Alejandra Guzmán lanzó el tema ‘Milagros’ claramente dedicado a su hija Frida Sofía y conmovió a todos sus fans.

En la letra y video de la canción, Alejandra le hace saber a Frida Sofía que la ama, la extraña y anhela volver a tener una relación con ella.

Frida no había reaccionado al emotivo tema hasta el miércoles que estuvo como invitada en el programa Despierta América. Ahí revelaron que será una de las participantes de la nueva temporada del reality de baile, Mira quién baila de Univision.

Frida Sofía será parte de Mira quien baila / Instagram: @miraquienbaila

Francisca, conductora del matutino, le preguntó por el tema y Frida muy a su estilo dijo que ya había escuchado la canción: “Sí, está muy bonita. Me identifico un poco porque ¿sabes? Yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado”. Con esta respuesta hizo referencia a una parte de la canción en la que Alejandra dice: “No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado. Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo”.

Al parecer, Frida tiene muy presente la letra de la canción en la que su mamá pide un milagro para volver a tener contacto de manera sana con ella y usando un fragmento de la canción concluyó: “Y como dice la canción, también muchas bendiciones”, y luego cambió el tema de conversación.

Después de estas declaraciones, Frida usó sus redes sociales para difundir las disculpas que le ofreció Francisca en el programa de este jueves: “Yo también quiero aprovechar este momento para enviarle un abrazo a Frida Sofía, ayer yo te pregunté algo que a lo mejor te hizo sentir mal y quiero que sepas que nunca fue nuestra intención. Lo único que aquí queremos es verte brillar, demostrar de qué estás hecha en la pista de Mira quién baila, así que denle con todo y a brillar”.

Frida expuso las disculpas de Francisca / Instagram: @ifridag

La hija de Alejandra Guzmán compartió este video en sus historias de Instagram junto a emoticones en los que exponía su molestia haciendo evidente que sí fue incómodo el momento y la pregunta: “¿a lo mejor?”.

Luego de esto, borraron el video del perfil del programa matutino, pero Frida se encargó de mostrar la evidencia a través de una sesión de preguntas y respuestas en sus historias.

Con información de TVNotas