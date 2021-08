Frida Sofía no ha llegado a un arreglo económico con Alejandra Guzmán

Redacción

Ciudad de México.-Ante las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía tras informarse que la joven estaría dispuesta a retirar su demanda contra la cantante y su abuelo Enrique Guzmán a cambio de dinero, el abogado Xavier Olea negó esta información.

“Es completamente falso, desconocemos el origen de la nota, de dónde hayan recabado esa información. Desafortunadamente este medio publicó información falsa, incorrecta e imposible de llevarse a cabo”, dijo Olea en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, el abogado puntualizo que su cliente no ha tenido cercanía con su madre u otro familiar de la dinastía Guzmán Pinal. “No ha tenido ningún trato con Alejandra “N” o con Enrique “N”. No hay ningún tipo de acercamiento, ni directo ni indirecto, y no tiene que haberlo”.

Posteriormente, la defensa de la influencer destacó que hay acusaciones que no se pueden arreglar con un simple acuerdo entre las partes.

Frida Sofía y Enrique Guzmán. (Instagram.)

“Los delitos por los que se presentó la denuncia penal, uno es el de violencia familiar y sí contempla nuestra legislación que pueda existir una resolución entre las partes, pero los delitos de abuso sexual y corrupción son delitos de oficio, no hay posibilidad de solucionarlo, no es un delito que se pueda otorgar el perdón”.

El abogado aseguró que Pablo Moctezuma, papá de Frida, es quien está pagando sus honorarios y añadió que en breve la joven ratificará su denuncia contra Alejandra y Enrique.

“[El juez] Consideró necesaria la ratificación de la denuncia por parte de Frida y, como ella no puede venir, le acreditamos esa circunstancia y ahora se va a iniciar el trámite para que esa ratificación se haga a través de la asistencia consular”, manifestó.

Frida Sofía, Enrique y Alejandra Guzmán. (Agencia México)

Como se recordará, luego de que Frida contó en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que su abuelo materno la tocó indebidamente cuando era una niña, la hija de La Guzmán interpuso una demanda contra el rockero y su madre por los delitos de violencia familiar, corrupción de menores y abuso sexual.

