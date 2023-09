Frida Sofía me golpeó varias veces: Alejandra Guzmán

Redacción

Fuertes revelaciones realizó la rockera Alejandra Guzmán sobre su hija Frida Sofía que casi de inmediato se volvieron virales en redes sociales y es que ‘La Guzmán’ aceptó que su hija la agredió físicamente en repetidas ocasiones.

La cantante habló sobre el distanciamiento con su hija Frida Sofía en un programa televisivo de espectáculos, señaló que este empezó cuando le retiró el apoyo económico que le daba para vivir en Estados Unidos, eso le molestó mucho a Frida.

‘La Guzmán’ trató de buscar el motivo por el que Frida Sofía la agredió físicamente:

Recordó que cuando la envió a EU porque estuvo a punto de ser secuestrada, estando allá la diagnosticaron con ‘border personality, además en la escuela la medicaban. El border personality es un trastorno que, por ejemplo, te dicen, te amo, pero te odio. Tienen diferentes maneras de actuar, de la nada, pueden estar muy felices o muy deprimidos”

La interprete del nuevo tema ‘Milagros’, afirmó que ella no fue la única víctima de agresión física por parte de Frida Sofía, una amiga vivió la misma situación”.

“Alguna vez me hablaron que ella estaba mal y que había golpeado a su amiga en EU, yo no quise salir del rehab (rehabilitación para adictos a drogas) porque me lo habían recomendado en Monte Fenix, me dijeron si sales vas a caer como piedra, ahí fue la decisión de encerrarla en un lugar aunque (Frida) no quisiera, desde ahí me agarró un resentimiento espantoso y no creo que se acuerde”, añadió.