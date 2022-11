Frida Sofía acusa a Enrique Guzmán de homicidio

Redacción

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, volvió a lanzarse contra su abuelo Enrique Guzmán, luego de que la joven lo acusara de abuso meses atrás.

Ahora a través del programa ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante presentó un audio en el que Frida Sofía le mandó un mensaje a Enrique Guzmán y aseguró que ella no es familia de él, pues lo tachó de pedófilo.

“Me da asquito cuando dice: ‘Es que es familia’. No señor, pedófilo, asqueroso, no soy tu familia, pero a veces la sangre no es tan gruesa. Es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada”, dijo Frida Sofía.

Y no sólo eso, sino que la modelo también lo tachó de asesino.

“A ver por qué se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, a ver por qué no habla de esas cosas”.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto.