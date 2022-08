Frenados permisos para la operación de 2 parques  fotovoltaicos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por disposiciones federales en el estado se tiene dos parques fotovoltaicos frenados y sin operar por falta de permisos, lamentó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez.

Posteriormente manifestó que se trata de inversiones millonarias en las comunidades de Emiliano Zapata y Cañada Honda, mismas a las cuales no se les ha extendido el permiso para conectarse a la red.

“Hay dos parques detenidos por falta de permisos de interconexión a la red, uno de ellos de capital canadiense y coreana totalmente terminado y que no ha iniciado operaciones por falta de un solo permiso”, refirió.

Al concluir González Martínez subrayó que ambos proyectos ganaron dentro del marco de la ley mediante subastas en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto sus derechos para operar, sin embargo por disposiciones del actual gobierno federal están parados y sin generar economía.