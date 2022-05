Frena vandalismo y robos en escuelas de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el titular del Instituto de Educación en el estado Ulises Ruiz Esparza que con el regreso a clases todos los días, toda la jornada, los casos de vandalismo y robos en planteles educativos ha cesado.

“Ya no hemos tenido mayor incidencia de robo o vandalismo en los planteles a partir del retorno generalizado y esperamos que así se continúe”, expuso.

Cuestionado sobre los planteles qué habrán de fungir como casillas electorales este próximo domingo 5 de junio, Reyes Esparza confió en que estos no sean vandalizados como ha ocurrido en otros procesos con algunas instituciones.

El funcionario indicó que son 540 planteles educativos los que operarán como centros de votación, indicando que ya están coordinados con el Instituto Estatal Electoral para brindarles todas las facilidades y no tengan contratiempos desde la apertura de los planteles, acondicionamiento de los espacios y limpieza.

“Hay un convenio en donde nosotros ponemos los planteles dándoles todas las facilidades, es decir que abran temprano, que estén listos los salones, el aseo de sanitarios y todo lo indispensable para que la gente salga a votar y los funcionarios de casilla desempeñen su labor, así como el Instituto Estatal Electoral nos apoya con recurso para que los compañeros de intendencia puedan acudir de manera extraordinaria”, concluyó el responsable de la política educativa en el estado.