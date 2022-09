la pones en locales

Frena federación conclusión del Hospital de Pabellón y se hereda a la nueva administración

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Acepta el director del Instituto de los Servicios de Salud Miguel Ángel Piza Jiménez que no se pudo destrabar en este sexenio el caso de la conclusión del Hospital de Pabellón de Arteaga que a su vez se recibió de la administración del exgobernador, Carlos Lozano.

El responsable de la salud en el estado mencionó que fue un asunto al que se le dieron varias vueltas, llegando inclusive a poner sobre la mesa que el gobierno estatal aportaría el total del recurso para concretar el proyecto, sin embargo la federación se cerró y simplemente dijo que no.

“Desgraciadamente ese hospital desde que se originó venía arrastrando muchos problemas, primero de permisos, luego que una falla en los terrenos, luego que la federación no envió más recursos y se frenó el proyecto”, lamentó.

Originalmente la obra dependía de recursos federales para su terminación, aunque luego se planteó una mezcla con dinero del estado y a final del día ni con uno, ni con otro.

“Ahora hay que entender que no es un nuevo hospital como tal y que es ahí donde hay una confusión porque se trata de una sustitución del actual hospital del municipio que aún está operando, pero que lo está haciendo más allá de su capacidad”, finalizó.