Fraudes y extorsiones confirmó Gobierno Federal sobre desaparecidos de Call Center

Redacción

México.- La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la dependencia que representa colabora para las investigaciones con el gobierno presidido por Enrique Alfaro.

Asimismo, y desde la mañanera, la funcionaria confirmó investigaciones para esclarecer el caso de la desaparición de siete jóvenes de un call center de Zapopan, en Jalisco; al tiempo que precisó las supuestas actividades que habrían llevado a cabo en el centro los ahora desaparecidos.

De ello detalló “solamente decirle que no se trata de, digamos, jóvenes que estuvieran en una casa en donde tuvieran incluso permiso para trabajar aquí. Los primeros indicios (indican que) sí se tratan de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas”.

Recordemos que el pasado 28 de mayo, ocho días después de los primeros reportes de desaparición, el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, declaró que una de las líneas de investigación apuntan a que en el Call Center donde laboraban las dos mujeres y cinco hombres se ofrecían “tiempos compartidos” a extranjeros.

Resalta que uno de los desaparecidos, así como el abogado que arrendó el inmueble donde se ubica el Call Center involucrado, en la colonia Jardines Vallarta, contaba con antecedentes por fraude desde 2014.

Por su parte y en los últimos días la Fiscalía General del Estado (FGE) ha realizado diversos cateos en diferentes fincas de municipios aledaños a la capital tapatía, siendo el más reciente el del 27 de mayo en la colonia Estancia de Zapopan.

De acuerdo con la información oficial, dentro del inmueble se aseguraron varios objetos tales como documentos con nombres y datos de contacto; pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas; además de que se ubicaron equipos de cómputo en su mayoría con ausencia del CPU, identificaciones, anotaciones de diálogos prediseñados en inglés, una bolsa de presunta marihuana, entre varios objetos más.

Es relevante mencionar que la múltiple desaparición revivió el debate del fraude de tiempo compartido por el cual el Departamento de Tesoro de Estados Unidos (EEUU) sancionó a ocho empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y s que en aquella ocasión, las empresas vinculadas con el CJNG fueron identificadas como Servicios Administrativos Fordtwoo S.A. de C.V., Integración Badeva S.A. de C.V., JM Providers Office S.A. de C.V., Promotora Vallarta One S.A. de C.V. y Recservi S.A. de C.V., ubicadas en Puerto Vallarta. En tanto, también se penalizaron a Corporativo Título I S.A. de C.V., Corporativo TS Business Inc S.A. de C.V. y TS Business Corporativo S.A. de C.V, cuya sede se ubica en Guadalajara.

Respecto de esta posible relación de la desaparición de Zapopan con el grupo criminal de “las cuatro letras”, Rosa Icela Rodríguez precisó que continúan las investigaciones para determinar el grupo delictivo que estaría implicado en el delito; mientras que la FGE informó que al menos tres de las siete personas desaparecidas fueron privadas de su libertad por hombres armados.

Los desaparecidos fueron identificados como los hermanos Itzel Abigail y Carlos David, así como de Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra Karina y Jorge Miguel.

*Con información de Infobae.