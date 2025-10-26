‘Frankenstein’: un clásico con más de 100 versiones en el cine

Redacción

Es un clásico inmortal.

A lo largo de años suman más de 100 adaptaciones de la obra de Mary Shelley, Frankenstein o El moderno Prometeo se mantiene una inagotable fuente de inspiración para el cine de terror, la ciencia ficción y el género fantástico.

La criatura creada por el Dr. Victor Frankenstein vive un nuevo renacimiento de la mano de Guillermo del Toro y Netflix, con el actor Jacob Elordi en el papel del monstruo.

La influencia de la novela de Shelley es tan vasta que su criatura ha evolucionado en el celuloide a través de diversas épocas y géneros, desde el terror clásico encarnado por Boris Karloff hasta el drama psicológico de Robert De Niro.

Aunque la imagen más icónica se la debemos a la Hammer Film Productions y a la Universal en los años 30, la criatura había dado sus primeros pasos mucho antes. El Primer Frankenstein se filmó en 1910, producido por el mismo Thomas A. Edison, en un cortometraje.

El icónico Boris Karloff se enfundó por primera vez en la piel del monstruo en El doctor Frankenstein (1931), dirigida por James Whale. La interpretación ingenua e inocente de Karloff, que se convirtió en una estrella, sentó las bases del monstruo clásico. El éxito fue tal que Whale repitió cuatro años después con la aclamada secuela, La novia de Frankenstein (1935), donde la criatura buscaba—y era rechazada por—su igual.

Después vendría el Auge de los Crossovers con los monstruos de Universal como el Hombre Lobo o Dracula. También ha tenido parodias como El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks en 1974, que es considerada la comedia cumbre del absurdo.

Con información de Cinemanía.

Foto: Universal.