Franco cree ser puente entre grupos opuestos si llega a dirigir el PAN en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Rafael Ahmed Franco, actual Jefe de la Oficina Ejecutiva en el Municipio de esta capital considera que puede ser “la bisagra” entre los grupos contendientes que impulsan a Teresa Jiménez y a Antonio Martín del Campo para buscar ser candidatos a la gubernatura el próximo año.

Ahmed Franco quien pertenece al grupo del senador Martín del Campo, pese a no contar con muchas simpatías y en los últimos años haber cambiado de bando luego de que hace unos 8 años se identificaba plenamente con el hoy gobernador Martín Orozco se fue al grupo del actual legislador federal y ahora asegura tener buenas migas con la facción de Jiménez Esquivel.

Más allá de sus pocas simpatías señala lo que estima debe ser un dirigente partidista:

“Dentro de las paridades de fuerza, tienen que existir también obviamente los equilibrios, para que pueda existir un triunfo seguro como el que ya se palpa y se siente de cualquier de los posibles candidatos, yo veo a dos, obviamente a la que es mi jefa actual que es Teresa Jiménez y el otro que puede ser el Toño Martín del Campo, pero sí veo unas condiciones muy favorables del partido como para que podamos triunfar en la gubernatura”, dijo.

En charla con El Clarinete agregó que “esto se calienta debido a quE, pues, la dirigencia por lo regular hace ahí como tapete y no como réferi para que el que pueda llegar ya a la presidencia del comité, pues casi casi que le ponga la mesa, el plato y los cubiertos al próximo gobernador, a esto se debe que esté la, la contienda tan caliente”.

Más adelante abundó “ahora, hay que entender, yo por ejemplo, yo en mi caso pues, yo tengo una excelente relación con el ingeniero Toño Martín del Campo porque pues bueno yo estuve trabajando con él cuando fui síndico, cuando fui director de la línea verde, además fui su, este, su secretario particular durante tres años ya demás también su asesor en el Senado de la República”, externó.

Acto seguido añadió “al día de hoy pues bueno, yo tengo, como todo mundo bien lo sabe, pues tengo una excelente relación con la alcaldesa, con la cual me he llevado desde hace aproximadamente 20 años, hemos sufrido y hemos ganado algunas contiendas tanto en el juvenil como ella en las externas, yo no he podido participar, no he podido desarrollar una carrera política tan frontal como la de ella, pero en donde me toca siempre he dado resultados, siempre ha sido una constante y la constante ha seguido en dar mis resultados tanto que ahí están palpables desde la Oficina Ejecutiva actualmente, ¿no?, (responsabilidad que asumió a principios de año) entonces esperemos que sea una contienda, que la designación o la contienda que se avecina pueda en realidad fungir el presidente del comité estatal como referí , no como tapete, porque bien que mal, hay que entender lo que tiene que hacer un mediador y un partido político se forma de muchas personas y se forma también de equipos, entonces no puedes a un equipo darle todo y funcionar como tapete debido a que, pues, eso impediría el funcionamiento del partido, el partido es para todos y se ha creado por muchísimas personas y no nada más entorno a una”.



– ¿Entonces tú consideras que puedes ser esa bisagra, cómo dices, entre ambas partes?



– Claro, yo he sido la bisagra tan así está de que yo he tendido puentes en gobierno del estado para que ocurran cosas como entregas de obras y demás que hay entre un palacio y otro, yo no tengo ninguna mala relación ni con el gobernador ni mucho menos también con el senador, entonces yo fungiría como un tipo de bisagra para poder mediar entre todos y poder llegar a este conflicto que se tiene que no es ni conflicto pero lo es, algunas diferencias que se podrían tener, pero sí, hay que dejarlo bien en claro, que yo sí tengo la capacidad de dialogar con los demás, hay algunos que se quieren erigir y quieren estar pero pues no están siendo muy bien vistos por los demás, entonces hay que entenderlo de esa manera y yo creo que el partido está en un tiempo de mediar para poder llevar a buen puerto los resultados del 2022 que ya los tenemos aquí a la puerta.



– Y qué tantos liderazgos podrías unir detrás de tu candidatura o de tu pretensión?



– Yo he platicado obviamente con mi jefa, he platicado con el senador, he platicado últimamente también bastante con el gobernador, he estado platicando con el jefe estatal y pues prácticamente con los demás liderazgos, he estado también en pláticas continuas con Fernando Herrera, me ha faltado hablar con el ingeniero Rubén Camarillo, pero en próximos días probablemente lo haré y pues bueno, la aspiración es legítima y también quiero que sepan que bueno, aparte de legítima, creo que tengo todo el conocimiento porque he pasado por todas las circunstancias del partido y eso me avala, desde casillero, representante general, todo, de todo he sido, de arriba hacia abajo.



– ¿Cuántos años tienes en el partido?



– 20 años tengo militando en el partido y yo nunca he dudado de que si me voy, me quedo, me regreso, siempre he sido azul. El año pasado, en la elección pasada perdón, en la elección pasada, tuve la invitación de más de siete partidos políticos, y me rehusé, dije ‘yo soy azul’. Incluso hubo quien me quería vestir del PRD, y dije ‘no, mi color es azul, mi ideología es azul y tengo que quedarme en el azul’ y las personas que me invitaron a quedarme en el partido, el mismo día del triunfo me agradecieron por quedarme, soy una persona creo valiosa dentro dé y creo que puedo tener la oportunidad de representar a todos los panistas dignamente.

Hay que mencionar que el diputado federal Javier Luévano es uno de los aspirantes más fuertes para suceder al actual dirigente local blanquiazul, Gustavo Báez y también se escucha el nombre de Adán Valdivia, todavía alcalde de Calvillo.