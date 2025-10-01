Fran Drescher recibe su estrella en el Paseo de la Fama

Redacción

EU.-Fran Drescher ya tiene un lugar eterno en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz y comediante estadounidense, recibió la estrella número 2,822, un reconocimiento que coincide con la celebración de su cumpleaños número 68.

Reunión del elenco de ‘La niñera’

Inmortalizada en la cultura pop como la inolvidable Fran Fine en la serie noventera ‘La Niñera’, en la entrega de su estrella tuvo un homenaje tan especial como emotivo: a su lado estuvieron compañeros de reparto de ‘The Nanny’.Play Video

Nicholle Tom y Madeline Zima, quienes dieron vida a Maggie y Gracie Sheffield en la recordada comedia, participaron como maestras de ceremonia, recordando el cariño, la guía y el apoyo que Drescher les dio dentro y fuera de cámaras.

Fran siempre fue honesta conmigo, una verdadera mentora durante mis años de crecimiento”, dijo Tom, mientras que Zima destacó que Drescher les enseñó a “ser fuertes, auténticas y orgullosas de sí mismas”.

Ese espíritu, mezcla de humor, glamour y determinación, fue precisamente lo que convirtió a ‘The Nanny’ en una serie de culto durante los años 90 y lo que sigue haciendo que Drescher sea admirada por millones.

Fran Drescher habla sobre su estrella en Hollywood

Visiblemente emocionada y vistiendo un llamativo vestido de estampado animal print, Drescher agradeció entre risas y lágrimas la distinción de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Desde niña soñaba con ser una estrella… y ahora esta estrella lo hace oficial”, expresó frente a sus fans, quienes la recibieron con aplausos y gritos de cariño.

También aprovechó para reflexionar sobre su trayectoria: “Me encanta hacer reír, pero lo más hermoso de esta industria es que también me ha dado la plataforma para luchar por un bien mayor”.

¿Quién es Fran Drescher?

Aunque muchos la recuerdan por sus frases inolvidables como “¡Oh, señor Sheffield!”, Drescher ha demostrado ser mucho más que la entrañable niñera de Queens. Cocreadora y productora ejecutiva de ‘The Nanny’, abrió camino en la televisión estadounidense en una época en que pocas mujeres lideraban sus propios proyectos.

Su carrera incluye nominaciones a los Globos de Oro y a los premios Emmy, además de participaciones en películas bajo la dirección de Francis Ford Coppola y Milos Forman.

En 2021, Fran Drescher asumió como presidenta del sindicato SAG-AFTRA, el más grande del mundo del entretenimiento.

Su liderazgo quedó marcado por las huelgas de actores y guionistas de 2023, en las que se convirtió en voz firme frente a los gigantes de Hollywood, defendiendo mejores condiciones laborales y económicas para sus colegas.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, lo resumió de manera precisa: “Fran no solo ha traído risas y alegría a millones, también ha demostrado fuerza y dedicación como líder”.

Con casi cinco décadas de trayectoria, Drescher se ha consolidado como un ícono de la comedia, la televisión y la cultura pop.

Su estrella en el Paseo de la Fama no solo celebra al personaje que conquistó al mundo con su inconfundible voz, sino también a la mujer valiente que ha sabido reinventarse y liderar dentro y fuera de los reflectores.

Con información de Excélsior