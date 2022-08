Fracasó la estrategia de abrazos y no balazos del gobierno federal: Ávila

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la estrategia de abrazos y no balazos del gobierno federal ha resultado un rotundo fracaso en el combate a la inseguridad.

El dirigente empresarial local, Juan Manuel Ávila Hernández, expuso que el resultado de la fallida política en materia de seguridad ha dejado un índice de violencia que se ha disparado en esta administración.

En charla con los medios de comunicación criticó la falta de aplicación del estado de derecho en donde las fuerzas del orden han sido distraídas para la obra pública y la administración de puertos, lejos de su función real que es la de combatir a la delincuencia.

Finalmente Avila Hernández anticipó que si bien Aguascalientes no tiene un problema de inseguridad, no está exento de contaminarse y que ocurra lo que se vio en Jalisco o Guanajuato en donde se volvió a exhibir la tibieza del gobierno federal.