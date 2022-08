Fox invitó a AMLO y a expresidentes a reunirse, pero excluye a Enrique Peña

Redacción

Ciudad de México.-En el marco del cumpleaños del expresidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, el otro expresidente panista, Vicente Fox, reventó la redes sociales luego de que lanzó una invitación para reunirse con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los expresidentes Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, en el mensaje que colgó a través de su cuenta de Twitter no mencionó al priista Enrique Peña Nieto, quien gobernó el país entre 2012 y 2018. Además, el también exgobernador de Guanajuato se mencionó a sí mismo dentro de la lista de personas a invitar. Y por si fuera poco, se respondió a través de la misma red social: “PRESENTE!! Acepto el reto!!”.

Y es que, de acuerdo con el tuit de quien fue jefe del Estado mexicano del 2000 al 2006, la reunión tendría por objetivo el tomarse una fotografía en conjunto para demostrar “que México es primero”, sumado a que -acusó- el encuentro tendría que ser en un “lugar neutral”.

No obstante, lo que más sorprendió fue la exclusión de Peña Nieto, pues sin motivo aparente el oriundo del Estado de México no fue incluido en la propuesta de lo que sería una histórica reunión, pues un encuentro público entre mandatarios no se ha dado desde 1967.

Minutos antes de la invitación, Fox aprovechó para enviarle una felicitación a su compañero de partido y quien fue secretario de Energía durante su administración,Felipe Calderón, en donde convocó a la unión para “argüir cabalgando”: “Seamos hijos desobedientes… ante un gobierno fallido”.

Sin embargo, en un arranque de “tuitazos” -previo a su convocatoria por la paz- el guanajuatense propuso al congreso que a López Obrador se le retire vivir gratis en Palacio Nacional “hasta que se detenga el terrorismo y la violencia en el país”, y que se le suspenda el sueldo “hasta que no traiga la paz al país”.

Pese a que al momento ningún exmandatario ni el actual presidente se han pronunciado al respecto, la invitación causó sensación en redes sociales, pues los internautas no dejaron pasar la oportunidad para ironizar al respecto y dejar ver sus mejores memes.PUBLICIDAD

“Hago un llamado a las autoridades de salud competentes para que internen al expresidente Fox. No es posible que se pueda invitar a sí mismo y no se dé cuenta”, “¿Y Peña Nieto? ¿Y por qué te invitaste a ti mismo?” y “¿Qué lugares ‘neutrales’ podrían ser? ¿El penal de Almoloya?” fueron algunas de las respuestas en el tuit.

Por su parte, actualmente Enrique Peña Nieto se encuentra en España en donde obtuvo una “visa dorada” la cual se le otorga a personajes multimillonarios que destinan más de un millón de euros en comprar activos y propiedades en dicho país.

En tanto, actualmente enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró irregularidades en sus cuentas bancarias, así como en las de familiares suyos.

Con respecto a la fotografía entre jefes de Estado, fue en 1967 cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz anunció la integración de Lázaro Cárdenas del Río, Miguel Alemán y Emilio Portes Gil a su gobierno, quedando registrado el hecho en una imagen.

Por su parte, el primer encuentro histórico se dio bajo el panorama de la Segunda Guerra Mundial en 1942, cuando el mandatario Manuel Ávila Camacho convocó a sus antecesores a una reunión de “Acercamiento Nacional”. Ahí acudieron Lázaro Cárdenas, Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Adolfo de la Huerta y hasta Plutarco Elías Calles.

Con información de Infobae