Fortalecen la industria vitivinícola en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de fortalecer a las y los productores de vino en la entidad, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), firmó un convenio de colaboración con el Consejo Mexicano Vitivinícola, denominado “Impulso a la Economía Vitivinícola de Aguascalientes”.

Este convenio contempla cinco ejes estratégicos: el desarrollo del Primer Congreso Internacional de la Uva y el Vino; la vinculación nacional e internacional para la comercialización; la colaboración para la ejecución de proyectos estratégicos; la promoción de viñedos, bodegas, productos y servicios de enoturismo, y el desarrollo de acciones para la aplicación de beneficios a productores asociados que se inscriban al Consejo Mexicano Vitivinícola.

Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt, detalló que Aguascalientes será sede del Primer Congreso Internacional de la Uva y el Vino, los días 9 y 10 de abril de 2026, con la participación de productores nacionales y extranjeros; evento que se realizará en las instalaciones del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias y estará abierto al público en general, que podrá disfrutar de catas, exposiciones, talleres y gastronomía, entre muchos otros atractivos.

“La gobernadora Tere Jiménez ha sido muy puntual en que debemos apoyar a todos los sectores y generar alianzas que nos ayuden a impulsar la competitividad de los productores locales; seguiremos trabajando para llevar el vino de Aguascalientes a todo el país y a todo el mundo”, subrayó Garza de Vega.

Por su parte, Salomón Abedrop López, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, resaltó que la firma de este convenio y la realización del congreso son un reconocimiento al crecimiento y buen trabajo que han hecho las vinícolas de Aguascalientes, además de que posicionan a la entidad como un referente en cuanto al impulso de la industria que a nivel nacional es el segundo empleador en el campo con 500 mil empleos formales.

Por último, Gustavo Granados Corzo, regidor del Municipio de Aguascalientes, anunció la iniciativa “Licencia Cero”, con la cual no se cobrarán impuestos por la venta de vinos afiliados al distintivo Hecho en Aguascalientes, en establecimientos ubicados en la capital.

Durante el evento también estuvieron presentes Mauricio González López, secretario de Turismo en el Estado; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes; Alberto Curis García, secretario del Consejo Mexicano Vitivinícola; Elizabeth Rojas, directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola; Ricardo Álvarez, presidente del Consejo de Viticultores de Aguascalientes y Patricio Quesada, presidente del Consejo Vitivinícola de Aguascalientes.