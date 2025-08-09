Fortalece Jesús María los Comités de Condóminos con asesoría legal

Redacción

Jesús María, Ags.-El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, impulsa la capacitación de los condóminos para una mejor organización, convivencia y funcionamiento dentro de los fraccionamientos. Como parte de estas acciones, este sábado se realizó una plática dirigida a representantes de los condominios, impartida por el presidente del Colegio de Notarios, Fernando López Velarde.

El objetivo fue brindar asesoría y herramientas legales que permitan a los comités de condominios formalizar su subsistencia, de manera que sus decisiones y actos tengan mayor validez legal, resaltando que la intervención notarial aporta seguridad jurídica y transparencia.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, agradeció al presidente del Colegio de Notarios su valiosa participación y reiteró el compromiso de seguir acercando más talleres, así como actividades deportivas y culturales, a los condominios del municipio.

Destacó que Jesús María es el único municipio que cuenta con un área especialmente enfocada a la Atención a Condominios, que atiende sus necesidades y les brinda acompañamiento, con el objetivo de fortalecer la vida comunitaria en beneficio de todas y todos los habitantes.