Fortalece DIF su programa de comedores escolares

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, dijo que para la gobernadora Tere Jiménez es prioritario que todas y todos los aguascalentenses tengan acceso a una alimentación de calidad, variada y nutritiva, por lo que se continuarán fortaleciendo los programas de Comedores Escolares y Comunitarios.

Dijo que, actualmente, se beneficia a más de 13 mil 300 niñas y niños en 181 comedores escolares en todo el estado; adelantó que ya se trabaja de la mano con instituciones educativas para incrementar el número de estos espacios, ya que con los desayunos se garantiza que este sector de la población disfrute de un alimento nutritivo y con los requerimientos necesarios para su sano desarrollo físico y un mejor rendimiento escolar.

De igual forma, comentó que con el apoyo de otras dependencias estatales, como la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores, se acercan los programas alimentarios a los grupos más desprotegidos.

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Alimentación, el DIF Estatal llevó a cabo un concurso gastronómico con la participación de los Sistemas DIF Municipales, donde Pabellón de Arteaga obtuvo el primer lugar; San José de Gracia, el segundo, y Asientos, el tercero.

Durante el evento que se llevó a cabo en la Escuela Primaria Rosario Castellanos de la comunidad de Tepetates del municipio de Jesús María, también se presentó la obra de teatro de Tetra Pak “Juguemos a Comer Bien”.

Aurora Jiménez agradeció el trabajo de las voluntarias que participan en la elaboración de los alimentos en los comedores escolares y agradeció el interés de las presidentas y presidentes de los DIF Municipales por unir esfuerzos con el organismo a su cargo para que las niñas y niños de Aguascalientes gocen todos los días de una alimentación balanceada.

Por su parte, Silvia Maribel de la Cruz Medina, presidenta del DIF Municipal de Jesús María, reconoció la labor del DIF Estatal para impulsar los programas alimentarios y promover una sana alimentación en beneficio de los sectores más desprotegidos de la población.

A nombre de las y los beneficiarios del Programa de Comedores Escolares, Santiago Rodríguez Hernández, dijo que el Programa de Desayunos Calientes no solo les da acceso a alimentos saludables, sino que apoya a la economía familiar.

El evento contó con la presencia de Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Héctor Castorena Esparza, director general del Sistema DIF Estatal; Oswaldo Alonso Serrano, director de Desarrollo Comunitario del DIF Estatal; Bernardino Rodríguez Jáuregui, director de la Escuela Rosario Castellanos, y Gabriel Ramírez, gerente del programa social de Tetra Pak.