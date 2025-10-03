Foros deportivos y taurinos ponen a Aguascalientes en el mapa: Sedecyt

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Foros deportivos y taurinos que se vienen celebrando y están por realizarse en la ciudad, captan la atención que genera nuestro estado a nivel global, declaró Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt).

“La verdad es que en diferentes partes del mundo se conoce a Aguascalientes y creo que hoy en día, este tipo de eventos que se consolidan nos van a poner más en el mapa del mundo y que sigan reconociendo a Aguascalientes”, expuso.

En ese sentido, Garza de Vega resaltó actividades que van desde la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, la cual se puso en marcha a finales del mes pasado en la Alberca Olímpica de esta ciudad, además del programa de corridas de toros para octubre y noviembre en las dos plazas locales.

“Aunque la Feria de San Marcos es muy importante, y lo sabemos, pero también buscamos que haya actividades durante todo el año para quienes nos visitan y quienes vivimos aquí”, agregó el titular de Sedecyt.