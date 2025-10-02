Ford alerta sobre fallos en más de ocho mil vehículos Maverick

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Ford Motor Company emitieron una alerta para que los propietarios de 8 mil 375 vehículos Ford Maverick, modelo 2022 a 2024, revisen sus automóviles debido a un fallo en la cámara de visión trasera.

El defecto provoca que la pantalla muestre una imagen congelada al poner el vehículo en reversa, generando una percepción incorrecta de la posición del automóvil respecto a su entorno. Esta falla podría derivar en accidentes, colisiones o mal funcionamiento del vehículo.

Ford informó que realizará la actualización del software del radio táctil conectado (CTR) de manera gratuita y que no se entregará ningún vehículo involucrado sin que se complete la revisión y, en su caso, la reparación. Hasta el 5 de septiembre de este año, la compañía no ha recibido reportes de accidentes ni personas lesionadas vinculadas al problema.

La campaña de revisión tiene vigencia indefinida y los propietarios pueden acudir a distribuidores autorizados Ford o comunicarse mediante el número telefónico 800 713 8466, el correo electrónico atnclien@ford.com, el sitio web https://www.ford.mx/ o directamente en https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/.

Profeco señaló que supervisará el cumplimiento de la alerta y recordó a los consumidores consultar otras alertas en https://www.gob.mx/profeco/documentos/alertas-al-consumidor2025?state=published, así como los medios de contacto para orientación: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, y redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.