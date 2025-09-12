FNF recolecta firmas para impedir la apertura de “La Catedral del Perreo”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Frente Nacional por la Familia (FNF) rechazó la operación a partir de este día del bar Mezontle, “La Catedral del Perreo” al norte de la capital.

Este jueves 12 de septiembre, los conservadores convocaron a la ciudadanía a manifestar su descontento ante la próxima inauguración de dicho antro- bar en Aguascalientes por utilizar una temática que “mofaría y ridiculizaría a la Iglesia Católica”.

El establecimiento en cuestión lleva por nombre Mezontle, “La Catedral del Perreo”, lo que ha generado inconformidad entre sectores de la población que consideran que la propuesta afecta la libertad de credo y constituye una burla hacia la fe de la mayoría de los aguascalentenses.

Como parte de las acciones, este jueves se instaló un centro de recepción de cartas y firmas en el Colegio Cristóbal Colón, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con el fin de solicitar formalmente a las autoridades que impidan la apertura del lugar. Para participar en la colecta, se pidió a los asistentes acudir con identificación oficial, convocando a la ciudadanía a participar a través de las redes oficiales del FNF.

Asimismo, los convocantes llamaron a la sociedad a expresar su inconformidad a través de los medios de comunicación y estaciones de radio locales.

Con la consigna #LoSagradoSeRespeta, los organizadores señalaron que continuarán promoviendo acciones en defensa de lo que consideran una falta de respeto hacia las creencias religiosas de la comunidad.