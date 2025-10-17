FNF rechaza visita de Marx Arriaga a Aguascalientes, ideólogo de la Nueva Escuela Mexicana

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes manifestó su enérgico rechazo a la visita del funcionario federal Marx Arriaga, considerado uno de los principales impulsores de la Nueva Escuela Mexicana, quien fue invitado al estado por la senadora Nora Ruvalcaba este próximo 18 de octubre.

En un comunicado firmado por Jaime Castro Chávez, representante del Frente, la organización calificó la visita como “profundamente extrañante y preocupante”, señalando que Arriaga promueve una reforma educativa ideologizada, basada en un enfoque pedagógico de inspiración marxista y sustentada en las teorías de Paulo Freire.

El documento acusa que esta orientación se ha trasladado directamente a la Nueva Escuela Mexicana, la cual, según el Frente, busca formar a los menores en un pensamiento único, sustituyendo la educación crítica y plural por un modelo que “induce posturas ideológicas funcionales a los intereses del poder”.

Asimismo, la agrupación denunció que dicho modelo educativo se impone “por la fuerza del Estado”, sin consultar a los padres de familia, lo que calificó como un atentado contra la libertad educativa y los derechos de las familias para educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y culturales.

“El Frente Nacional por la Familia Aguascalientes hace un llamado firme y respetuoso a las autoridades, educadores y padres de familia a defender una educación libre de toda ideología y centrada en la persona humana”, expresa el comunicado.

Finalmente, el Frente advirtió que las familias de Aguascalientes no aceptarán que la educación de sus hijos sea utilizada con fines ideológicos, reafirmando su compromiso con una enseñanza basada en la verdad, la libertad y la dignidad.