FNF quiere seguir invisibilizando a las personas de la diversidad sexual: Mireles

Gilberto Valadez

Aguascalientes. Ags.- Agrupaciones como el Frente Nacional de la Familia intentan seguir marginando los derechos en favor de la comunidad de la diversidad sexual, manifestó Rodrigo González Mireles, representante de Morena en el Congreso del Estado.

“Todos tenemos derecho a tener una postura y respeto las posiciones que estas personas dan en sus ruedas de prensa, pero no las comparto. Cuando leo las notas de sus conferencias, digo qué bueno que estamos ahora generando un contrapeso que antes no había y no vamos a permitir que nos invisibilicen”, remarcó el legislador guinda.

En ese sentido, González Mireles ejemplificó en torno a las demandas de la agrupación ultraconservadora para evitar posiciones en contra del lenguaje incluyente que ya encontraron eco en Chihuahua donde el gobierno del PAN lo prohibió en planteles escolares.

“Nos encontramos aquí para darle voz a la comunidad de la diversidad sexual, a las personas que defienden el aborto o el derecho de la mujer a decidir. Temas donde antes no había una oposición como sucede ahora”, subrayó el diputade por Morena.

El Frente de la Familia en Aguascalientes se ha pronunciado abiertamente en contra de posiciones como cualquier legislación en torno al matrimonio igualitario.