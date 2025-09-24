FNF exige la clausura definitiva del Bar Mezontle en Aguascalientes y acusan permisividad de las autoridades 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes que encabeza Jaime Castro Chávez, emitió un nuevo posicionamiento en contra del bar Mezontle, espacio recientemente inaugurado en la capital del estado y que, aseguran, ridiculiza los símbolos y expresiones de la fe católica.

De acuerdo con la organización, el establecimiento utiliza como temática la burla al catolicismo, mostrando figuras de sacerdotes y monaguillas en tono satírico, además de vitrales y decoración alusiva a templos religiosos. “Todo su propósito es y sigue siendo mofarse de la fe católica”, señalaron en el comunicado, acompañado de fotografías del interior del lugar.

El Frente recordó que el 14 de septiembre el Obispado de Aguascalientes ya había expresado su rechazo, calificando estas acciones como un atentado al respeto mutuo que genera polarización y fomenta la cultura del odio. Posteriormente, el 21 de septiembre, integrantes del movimiento actívate lanzaron una campaña de recolección de firmas electrónicas para exigir la clausura del sitio.

La agrupación sostiene que la instalación del bar contraviene la normativa municipal y estatal sobre la venta de bebidas alcohólicas. Citan el Artículo 1306 del Código Municipal de Aguascalientes, que establece como requisito verificar que no existan escuelas o centros deportivos a menos de 150 metros del establecimiento. En este caso, aseguran, el Colegio Cristóbal Colón se ubica frente al antro, a menos de 50 metros.

Asimismo, señalan el Artículo 24 de la Ley que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Aguascalientes, que prohíbe otorgar licencias a negocios de este tipo en cercanía a templos, hospitales, escuelas o centros de reinserción social.

El Frente Nacional por la Familia acusó a las autoridades de permisividad en el otorgamiento de licencias y exhortó a que se proceda a la clausura inmediata del bar. Argumentan que la presencia de este tipo de establecimientos contribuye al aumento en los índices de alcoholismo y normaliza la burla hacia las creencias religiosas de la mayoría de los aguascalentenses.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando lo que consideran un ataque a la libertad religiosa, mediante redes sociales, cartas y firmas.

“Exigimos a las autoridades que actúen conforme a derecho, ya que se está violando la normatividad municipal y atentando contra la fe de la mayoría”, concluye el documento firmado por el Frente Nacional por la Familia Aguascalientes.