FNF en Aguascalientes convoca a quemar libros de texto por contenido ideológico 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Frente Nacional por la Familia (FNF) en Aguascalientes, convocó a padres de familia a la quema de libros de texto, así como a arrancar aquellas páginas que no coincidan con los valores, buenas costumbres y la sana educación.

En conferencia de medios, Paloma Amézquita, integrante del colectivo, así como secretaria general del Partido Acción Nacional, dijo contundente que a los hijos los educan desde el hogar los padres de familia y no el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte el dirigente, Jaime Castro Chávez, adelantó que habrán de manifestarse en contra de estos libros para presionar a las autoridades y que estos no sean entregados a los niños por su alto contenido ideológico y de género.

Mencionó de la entrega de un documento con su postura al Instituto de Educación de Aguascalientes, insistiendo en que los libros de texto de la Secretaria de Educación Pública, no enseñan realmente a los niños y jóvenes.

“Se trata de una dictadura con contenidos para idelogizar a los niños, entonces es importante que presionemos”, insistió.

Aseguró de un desacuerdo con el contenido de los libros hasta de los propios maestros, quienes no pueden alzar la voz por miedo a quedarse sin empleo.