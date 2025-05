FMF castiga económicamente a los 10 clubes que acudieron al TAS para pedir que vuelva el ascenso

Redacción

Ciudad de México.-El subsidio anual de 20 millones de pesos que la Federación Mexicana de Futbol entregaba a cada club de la Liga de Expansión MX desde abril de 2020 tras la suspensión del ascenso y descenso, dejará de repartirse a los 10 equipos que recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) para exigir que les permitan subir de categoría.

De acuerdo con un reporte de Claro Sports, el apoyo económico que se comenzó a entregar desde el 17 de abril de 2020 se suspenderá en represalia por la iniciativa de acudir al TAS para exigir la reinstalación del ascenso y descenso en la Liga MX.

Ese subsidio establecía que los equipos de Expansión MX recibirían una cantidad mensual del total de los 20 millones, siempre y cuando pudieran justificar un manejo financiero adecuado y procesos internos sólidos.

Ahora, el apoyo económico de la Federación se cancela a los 10 equipos a partir de este mes de mayo, de acuerdo con la nota de Claro.

DEMANDA

De acuerdo con un informe del The New York Times y The Athletic, abogados que representan a los 10 equipos presentaron a inicios de esta semana una denuncia ante el TAS para pelear deportivamente por el ascenso a Primera División (Liga MX).

El Atlante figura entre esas escuadras, entre las que también están el Atlético La Paz, Cancún FC, Morelia, Cimarrones, Alebrijes Oaxaca, Mineros, Venados, Leones Negros y Jaiba Brava Tampico Madero.

La demanda alega que los directivos de la Liga MX y la FMF no se han comprometido formalmente a restablecer el ascenso y descenso en el balompié nacional, luego de que el pasado 24 de marzo les fue solicitado formalmente el restablecimiento de este sistema de competencia.

“Debido al total silencio por parte de la FMF, y considerando el hecho de que solo faltan unos meses para el inicio de la nueva temporada… los clubes apelantes destacaron la urgencia de obtener una respuesta para poder planear inversiones, proyectos de infraestructura, adquisiciones de jugadores y negociaciones de derechos de transmisión para la próxima temporada.

“Es esencial solicitar que la FMF comience a tramitar todos los documentos legales y normas secundarias necesarios para facilitar el regreso del anterior sistema de ascenso y descenso”, se lee en la demanda de los clubes inconformes.

RESPUESTA

En respuesta, la FMF primero aseguró que desconocía la demanda, pero después emitió un comunicado reiterando que el ascenso nunca ha estado oficialmente cerrado, ya que para que este se materialice deben existir al menos cuatro clubes certificados para competir en la Liga MX. Actualmente, solo dos equipos de Expansión MX cumplen con dicha certificación: Leones Negros de la U de G y Atlante.

“Les entregamos grandes cantidades de dinero para mejoras y eso no lo cuentan“, dijo, Íñigo Riestra, secretario general y director general jurídico de la FMF en un video publicado en la red social X.

En una imagen, la FMF presentó una línea de tiempo en la que explicó cómo se decidió eliminar el ascenso y el descenso en medio de la pandemia por Covid-19 en 2020, lo que llevó al establecimiento del Fondo de Mejoras, que subsidiaría a cada club de la Liga de Expansión con 20 millones de pesos anuales.

Desde entonces, según esta imagen, la FMF ha entregado mil 100 millones de pesos en total, pero solamente dos clubes están certificados, motivo por el que no se abre el ascenso.

Con información de Latinus