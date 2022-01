Flourona podría estar ya circulando en la entidad: Piza 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se descarta la existencia de casos de Flourona en la entidad en una mezcla de covid y gripe, señaló el titular del Instituto de los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez en entrevista colectiva.

-¿Flourona Doctor ya entremos por aquí?

-Seguramente si, no hemos tenido ningún caso todavía pero acuérdense que estamos en la etapa estacional de los virus y que sea frecuente que aparezcan casos de covid con otros virus.

Admitió de casos de influenza que también pudieran mezclase con aquellos del covid, lo que significaría que el coronavirus pudiera ser estacional.

Al final insistió en que por ahora en la entidad no hay caso de Flourona como tal reportados.