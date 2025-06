Florinda Meza se defiende de ataques por llamar “defectos” a los hijos de Chespirito

Redacción

Ciudad de México.-Florinda Meza vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por un fragmento de entrevista que resurgió en redes sociales y que ha generado controversia.

En el clip, grabado hace más de 20 años, la actriz mexicana se refiere a los seis hijos y a la exesposa de Roberto Gómez Bolaños como los “siete defectos” del comediante.Play Video

La expresión, aunque dicha en tono aparentemente ligero, provocó una ola de críticas que obligaron a Meza a dar su versión.

La grabación corresponde a una entrevista realizada en 2004 en Chile, en la que Florinda hablaba sobre su relación con Gómez Bolaños.

En ese contexto, declaró que él era un hombre perfecto, salvo por esos “siete defectos”: sus hijos y su exesposa.

Aunque la frase no generó controversia en su momento, su reciente viralización en redes sociales ha reabierto el debate sobre la relación de Meza con la familia del icónico comediante.

Muchos usuarios la acusaron de haber sido despectiva con las personas más cercanas a Chespirito antes de su relación con ella, por lo que exigieron una explicación.

Lejos de esquivar el tema, Florinda Meza respondió a través de su cuenta de Instagram, luego de que una seguidora le preguntara directamente si ese comentario fue un desliz o una afirmación deliberada. En su respuesta, la actriz defendió el contexto de sus palabras.

“Seguramente me preguntaron por qué no le hacía caso a Roberto durante tanto tiempo… Yo lo veía como un hombre perfecto, y esos serían sus únicos ‘defectos’ para animarme a decirle que sí, a pesar de su insistencia”.

También aseguró que nunca fue su intención ofender y que sus palabras fueron malinterpretadas. Afirmó que siempre fue testigo del amor que Chespirito sentía por sus hijos y del respeto que ella también les tuvo.

La aclaración provocó distintas reacciones entre sus seguidores. Algunos defendieron a Meza, interpretando que su expresión fue irónica y que no debía tomarse literalmente.

Otros, en cambio, consideraron su explicación insuficiente, alegando que, independientemente del tono, referirse a personas como “defectos” resulta insensible, especialmente tratándose de la familia de su difunto esposo.

Hasta ahora, los hijos de Roberto Gómez Bolaños no se han pronunciado sobre el tema.

La controversia también trajo de vuelta una pregunta que ha acompañado durante años a la pareja: ¿por qué Florinda y Chespirito no tuvieron hijos?

La propia actriz lo explicó en 2014 en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Según contó, cuando ya llevaban dos años de relación, le propuso revertir la vasectomía que Roberto se había practicado tiempo atrás, pero él se negó.

La razón detrás de esa decisión fue profundamente emocional. Chespirito temía que tener un nuevo hijo pudiera alterar su amor hacia los hijos que ya tenía. En palabras de Florinda:

“Él me dijo que a los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración… y que no podría cargar con el peso de la culpa de amar menos a los otros.”