Florinda Meza revela sus planes con los hijos de Chespirito

Ciudad de México.- Aunque trascendió que tomarìa medidas legales por la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la actriz Florinda Meza descartó que vaya a ejercer alguna demanda contra HBO Max y los hijos de Roberto Gómez Bolaños, quienes encabezan la producción televisiva.

A través de un comunicado publicado a través de sus redes sociales, Meza negó haber iniciado acciones legales contra quienes encabezan la producción, aunque matizó que evaluaría el tema para los siguientes meses.

“No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”, puntualizó.

En contraparte, la protagonista del personaje de Doña Florida sí ha evidenciado su incomodidad con el tratamiento que se le ha dado en la serie. “Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra”, dijo.

Meza y Gómez Bolaños fueron pareja sentimental durante varios años, pero se ha cuestionado su relación debido a que el actor era casado.