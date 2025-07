Florinda Meza confiesa lo que más le afectó de la serie de Chespirito

Redacción

Ciudad de México.-La serie de Chespirito, Sin querer queriendo, sigue dando de qué hablar y sin duda el personaje que más ha causado controversia es aquel que interpreta Bárbara López, mismo que está inspirado en Florinda Meza, la última pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños.

La serie ha provocado que cientos de viejas entrevistas y videos de Florinda Meza se vuelvan virales, por lo que la reputación de la actriz está en constante cuestionamiento.

Recientemente, Florinda Meza decidió romper el silencio con respecto a ciertas críticas y se puso a contestar quejas de fans en sus redes sociales.

(FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Uno de los mensajes que la actriz respondió y que más llamaron la atención fue aquel que decía: “Se nota que la verdad le afectó mucho”, refiriéndose a la historia que está contando Sin querer queriendo. Ante el ataque directo, Florinda Meza escribió: “Yo diría que la mentira”.

Aunado a esto, la actriz también fue cuestionada sobre la veracidad de su personaje y la manera en la que la retratan en la serie. Ella respondió:

“Según lo dicho por los escritores, productores y actores, yo no aparezco en esa serie y el personaje con el que casualmente todo mundo me ha confundido y me relacionan, es ficticio, es decir, inventado”.

Hubo una fan que directamente la criticó por la forma en que se dio su amor con Chespirito. La actriz dijo:

“No siempre podemos hacer las cosas perfectas. Ni todo en la vida es como nos hubiera gustado. Lo que sí te puedo decir es que estar con mi Rober por todos los años que pudimos disfrutar, valió la pena”.

Los personajes más emblemáticos de Chespirito

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, creó un universo de personajes que marcaron la televisión humorística en América Latina. Sus creaciones siguen siendo reconocidas y transmitidas en varios países, cautivando a generaciones enteras. Entre los personajes más emblemáticos destacan:

El Chavo del 8

Niño huérfano y pobre que vive en una vecindad. Sus ocurrencias, inocencia y frases como “Fue sin querer queriendo” lo convierten en uno de los personajes más queridos y recordados.

El Chapulín Colorado

Superhéroe torpe pero de buen corazón, vestido de rojo y amarillo. Con frases como “¡No contaban con mi astucia!” y armamento peculiar como el “chipote chillón”, se burla de los estereotipos de los héroes tradicionales.

El Doctor Chapatín

Médico gruñón y despistado, famoso por su “bolsa de papel” y respuestas irónicas. El personaje satiriza a los doctores de la vieja escuela, mostrando ingenio y picardía.

Chaparrón Bonaparte

Figura surrealista y absurda, protagonista del segmento “Los Chifladitos”. Junto a Lucas Tañeda, representa diálogos y situaciones de humor absurdo.

Chómpiras

Ladrón ingenuo y torpe, protagonista de “Los Caquitos”. Posteriormente intenta reformarse y buscar trabajo honesto, lo que agrega matices al personaje.

Estos personajes, junto con otros recurrentes de su elenco, definieron el estilo de humor de Chespirito y dejaron una huella duradera en la cultura popular de habla hispana.

Con información de Infobae