Fiscalía normaliza ola de ejecuciones en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El fiscal Jesús Figueroa Ortega descartó vínculos entre los hechos delictivos ocurridos en el transcurso de la semana en el estado, luego de tres ejecuciones, dos cometidas en Pabellón de Arteaga y otra más en el municipio conurbano de Jesús María.

“En el fondo siempre vamos a encontrar un tema de diferencias. En el caso de Pabellón era un lugar donde ya habíamos tenido reportes de que ahí se comercializaban narcóticos y no los veo relacionados. No creo que sea el mismo grupo de personas y vamos a seguir con nuestras investigaciones”, declaró en entrevista grupal.

– ¿Se logrará superar esta semana negra para Aguascalientes?

– Hemos tenido días similares a esta semana. No es la primera ocasión, hemos tenido muchos meses tranquilos, febrero ya no lo fue tanto; pero la meta mensual es que marzo arranque más tranquilo.

Por lo pronto, Figueroa informó que ya se cuenta con responsables detenidos por ejecuciones cometidas durante la semana pasada, quienes ya habrían sido vinculados a proceso y reiteró que continuará la aplicación de cateos.

“Evidentemente no nos genera ninguna tranquilidad esto. Pero vamos a seguir trabajando con los actos de investigación que nos permite la ley. Hemos realizado cateos en Calvillo, donde pasó un evento, pero ya tenemos una persona detenida”, agregó el fiscal.