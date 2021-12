Fiscalía no es responsable del patrullaje en las calles: Figueroa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se deslinda el fiscal del asesinato del taxista y asegura que en el asesinato de taxista al oriente de la ciudad falló la prevención al no haber una comunicación adecuada entre los choferes y las unidades que patrullan las calles, fustigó el titulare del área, Jesús Figueroa Ortega.

A su vez reprochó que en un suceso tan lamentable se quiera culpar a una sola institución que en su caso es la responsable de la investigación luego de que se comete el delito.

En entrevista para el programa de radio Buenos Días Aguascalientes, el fiscal insistió en que la policía ministerial no patrulla las calles de la ciudad.

Admitió que no hay detenidos del evento como se especuló el pasado martes cuando se manifestaron choferes en las instalaciones de la fiscalía y advirtió que no quedará impune tan artero crimen.

Al final expuso que se está trabajando para dar con los responsables donde ya se tienen algunas líneas de investigación en base a los aparatos celulares y las zonas en que estuvo por última vez.