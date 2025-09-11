Fiscalía instalará unidad móvil del ministerio público por festejos patrios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco de los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, la Fiscalía General del Estado tendrá una participación activa en el operativo de seguridad interinstitucional que se desplegará con motivo de las celebraciones del Grito de Independencia y el Desfile Cívico-Militar, en el cual se prevé la asistencia de miles de ciudadanos en la Plaza Principal y zonas aledañas del centro histórico.

Como parte de este esfuerzo coordinado para garantizar la seguridad de la población, la Fiscalía tendrá presencia con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) al interior del Palacio de Gobierno, brindando apoyo táctico y operativo al resto de las corporaciones de seguridad, así como monitoreo estratégico.

Por primera vez, y con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia durante eventos masivos, la Fiscalía General del Estado implementará una Agencia del Ministerio Público Móvil en la Plaza Principal, que estará habilitada durante los días 15 y 16 de septiembre.

“Nuestro compromiso es claro: estar cerca de la ciudadanía, no solo en el seguimiento de los delitos, sino también en la prevención y atención inmediata. Esta será la primera vez que se instale una agencia móvil durante las fiestas patrias, y confiamos en que su operación contribuya significativamente a garantizar un ambiente de paz y seguridad para todas las familias”, señaló la Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García.

Esta unidad móvil estará equipada con los recursos tecnológicos y el personal necesario para brindar atención inmediata y orientación jurídica a la ciudadanía en caso de cualquier incidente que pudiera suscitarse durante los festejos patrios, como extravío de personas, riñas, denuncias por violencia, robos o cualquier hecho delictivo que amerite la intervención de las autoridades ministeriales.

El operativo de seguridad será implementado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Municipal y Protección Civil en conjunto, las dependencias trabajarán para resguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes, mantener el orden público y garantizar que las celebraciones transcurran en un ambiente seguro y familiar.

Desde el 15 de septiembre por la tarde, comenzará el despliegue de elementos en distintos puntos estratégicos de la ciudad., la presencia de la AIC en el interior del Palacio de Gobierno responde a la necesidad de mantener una vigilancia especializada, sin interferir con el desarrollo de los eventos cívicos programados.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la legalidad, la protección de los derechos humanos y la atención pronta y profesional a todas las personas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para acercar los servicios de procuración de justicia a la ciudadanía, especialmente en contextos donde la prevención y la reacción oportuna pueden marcar la diferencia.