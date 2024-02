Fiscalía detendrá a responsables del homicidio de un empresario zacatecano, aseguró Figueroa

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al reconocer que en la entidad se han registrado hechos similares al homicidio del empresario zacatecano la semana pasada al interior de un restaurante en la capital, el Fiscal General de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, destacó que en ese caso ‘logramos la captura de lo responsables y este no va a ser la excepción, entonces sólo les pido paciencia en unos días para poder resolver este’.

Interrogado con respecto al avance en las indagatorias de los más recientes hechos en encuentro con los medios de comunicación reiteró ‘vamos bien, vamos bien ya tenemos ahorita a dos personas en relación paralelamente a ese hecho, pero vamos bien con el tema de los autores materiales o de los participantes en el hecho material, también vamos bien, entonces ahorita no podemos dar mucha información al respecto’.

‘Pero si les puedo decir que no se ha dejado de trabajar en ese asunto, para nosotros es una prioridad, saben que este desgraciadamente no es el primero que ocurre este en el estado, el año pasado tuvimos un evento medio similar y logramos la captura de lo responsables y este no va a ser la excepción, entonces sólo les pido paciencia en unos días para poder resolver este’, agregó el titular de la FGE.

Y sobre el anunció que hiciera la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel de una sorpresa en dicha investigación precisó ‘la información que les tendría que decir de eso, es de qué vamos bien con la investigación tanto de actores intelectuales, bueno no autores intelectuales, partícipes, como de los autores materiales; entonces la gobernadora tendrá información que darles una vez que tengamos resuelto ese caso’.

Figueroa Ortega concluyó ‘evidentemente hay una comunicación diaria con ella y puede ser pues que ella les va a dar a conocer eso, no me corresponde a mí darla conocer, porque pues si ella anunció como sorpresa esa situación, esperemos solamente unos días que la información vaya fluyendo y que nosotros vamos obteniendo las capturas correspondientes’.