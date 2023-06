Fiscalía del estado ha colaborado con FGR en el caso René Carrillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal, Jesús Figueroa Ortega, aseguró que se ha colaborado con la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del ex Comisario de la Policía Ministerial, René Carrillo, acusado por desaparición forzada.

Subrayó que en su momento la Fiscalía del estado fue quien inició la carpeta de investigación, sin amparo, en su momento la FGR ejerció su facultad de investigación y atrajo el caso.

“Lo que está pasando en este asunto está ajeno a nosotros, sé que hubo una queja en contra de la juez que está llevando el juicio por parte del subsecretario de Seguridad Pública federal y que el Consejo de la Judicatura desechó la queja”, explicó.

Figueroa Ortega abundó que el proceso en contra del ex servidor público tiene ya más de tres años y va a concluir para la Fiscalía del estado en el momento en que se dicte sentencia o se absuelva a uno o a los curto detenidos.

“Nos hemos mantenido colaborando con FGR para la integración de la investigación, muchos de los compañeros vigentes en la Fiscalía ya fueron y declararon en este caso, sin no mal recuerdo fueron 9 compañeros y en este momento ya no falta nadie por declarar”, concluyó.

René Carrillo inició el sexenio pasado como jefe de seguridad del entonces gobernador panista, Martín Orozco y al poco tiempo lo designó como titular de la Policía Ministerial del Estado, pese a que no cumplía los requisitos legales para el cargo.