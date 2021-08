Fiscalía de Aguascalientes nos quiere dar atole con el dedo: Jubilados

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía del Estado no ha demostrado autonomía, manifestó Mario Rodríguez, dirigente de jubilados y pensionados del servicio público, luego de la demanda que fue presentada en esa instancia en contra de Jesús Ortiz, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA).

“Se supone que son autónomos, ellos deben atender las demandas, investigar. Ni siquiera se investigó. No están demostrando su autonomía y yo veo que nos quieren dar atole con el dedo”, manifestó en entrevista colectiva.

¿Fiscalía está protegiendo a Jesús Ortiz?

Yo ya no sé qué pensar. No nos escuchan, no nos dan una salida, no tenemos nada.

El pasado 20 de julio, un grupo de 15 personas acudieron a la fiscalía para presentar una denuncia contra el director del ISSSSPEA, acusándole de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, exigiendo que se cumpla con el pago de jubilaciones en base a salarios mínimos y no por Unidades de Medidas de Actualización (UMA).

Rodríguez encabezó un grupo de una veintena de personas, quienes se manifestaron este viernes afuera de Palacio de Gobierno, en solicitud de que se respete su pago de pensiones con base al salario mínimo y no UMA.